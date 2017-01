Mercedes Milá coincide con la ‘Zeta Roja’ de Edu, ‘La elegancia del erizo’

Para empezar, Edu ha recomendado a Mercedes ‘Verde agua’, de Marisa Madieri, un libro autobiográfico muy emotivo en el que narra la historia de deportación de ella y su familia de Fiume, la ciudad en la que vivían. Por el contrario, su ‘Zeta Roja’ va para ‘La elegancia del erizo’, coincidiendo con la experiencia de Milá que ella misma ha contado: “Intenté leerlo pero no pude terminarlo, me pareció un falso fenómeno literario”.