Milá: “Se ha puesto de moda despreciar a los que no son escritores y publican libros”

El libro “Música de mierda”, la ‘Zeta Verde’ de Enric Zapatero, ha fascinado a Mercedes y parece que le ha removido un episodio de su pasado: “Se ha puesto de moda despreciar a los que no son escritores y publican libros, véase servidora. Publiqué una cosa que no era un libro, si no que era un resumen de mi blog y fui muy criticada”. Por otro lado, le ha dado su ‘Zeta Roja’, ha ido para el conocido libro “El hobbit”: “No me gustó nada, no fui capaz de engancharme a la historia”.