Lo mejor de 'Convénzeme' (15/01/2017)

Jose Ángel García, filósofo, empieza a recomendar la 'Zeta verde' con 'La jocen de la perla', que narra la relación secreta entre el pintor holandés Johannes Vermeer y su sirvienta, convertida en musa. "Te enseña a mirar la vida con los ojos del pintor", explica Jose Ángel. "Me gusta la novela negra clásica y el boom no es para mí", asevera José Ángel, que no recomienda 'Aurora Boreal' de Asa Larsson porque, según él, "es una buena historia, pero yo quiero que me sacuda el alma".