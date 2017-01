Sebas lo tiene claro: "Si un libro no te cambia, es medio inútil"

A Mercedes le ha llamado mucho la atención el tipo de calzado que lleva Sebas. "Me crié entre libros y leía mucho", cuenta. Para él, 'Zorba el griego' de Nikos Kazantzakis, es su 'Zeta verde'; es la historia de un joven intelectual griego que escapa de su monótona y aburrida vida. La adaptación al cine recibió tres oscar. "Para mí fue una revolución total", cuenta Sebas. "Si un libro no te cambia es medio inútil". El libro de Milena Busquets, 'esto pasará, sin embargo, no acabó conquistándole.