Los mejores momentos de 'Convénzeme' (22/01/2017)

Briana es una lectora asidua de novela erótica y su 'Zeta verde' va sin dudarlo para 'Ardiente verano', de Noelia Amarillo. "La oreja es por donde realmente funciona el erotismo", dice Mercedes. "Engancha desde la primera página", "me estás tentando", reconoce Mercedes. El libro que, sin embargo, no ha podido conquistarla, es 'La sumisa insumisa', de Rosa Peñasco. "Respeto lo que hagan los sadomasocas, pero desde luego que no cuenten conmigo", espeta la presentadora; la novela explica la historia de Paula, una joven treinteañera que se inicia en el mundo de los chats eróticos.