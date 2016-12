Josep bromea: "Tenemos un saludo secreto quienes leemos 'El péndulo de Foucault"

'El péndulo de Foucault' es un libro que conquistó a Josep a los 15 años, aunque, según él "me fascinó pero no entendí un carajo".El libro de Umberto Eco explica la historia de tres intelectuales que se inventan una conspiración sobre los templarios. Mercedes reconoce que no pasó de las 50 hojas. "Casi no hay un punto y aparte, echa para atrás a cualquiera", afirma. La 'Zeta roja' de Josep es para 'El código Da Vinci' "porque es deshonesto", y Mercedes no da crédito. "¿Cómo tienes los huevos para decir que esta novela no te gusta?".