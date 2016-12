Luis Enrique: "Seguro que nos toca algo interesante para seguir en la línea"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique, ha bromeado hoy con el sorteo de Copa del Rey tras imponerse por siete goles a cero al Hércules. "Ya no quedan joyitas, mira los que pasan y hay de todo. Pero seguro que nos toca algo interesante para seguir en la línea", ha dicho el asturiano. Por otro lado, se ha lanzado a cantar un villancico al ser cuestionado sobre las declaraciones de Quique Sánchez Flores en las que dijo que prefiere rodearse de gente sana y sencilla. También se ha referido al gol de Paco Alcacer que aún no había marcado con el equipo en partido oficial. "Es un goleador, lo conocemos y no nos genera ninguna duda", ha dicho. El propio alcacer ha reconocido que sus compañeros, el míster y la afición estaban pendientes de que consiguiera ese tanto. "Ha sido un tiempo largo pero al final ha llegado y espero que se quede en una anécdota de tiempo", ha dicho.