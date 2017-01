Así ha sido el 'vacile' de Butragueño con la comitiva del Atleti en el sorteo de Copa

Finalmente no ha habido derbi. El sorteo de la Copa ha esquivado un cruce entre Barça, Atlético o Real Madrid. Eso sí, ha habido momento de tensión. Butragueño ha subido a sacar una de las bolas del bombo y ha dado con la del Atleti. Como aún no había salido la del Madrid, la tensión se ha hecho patente. De hecho, el propio 'Buitre' ha mirado irónicamente a la directiva rojiblanca que entre risas esperaba a que su rival sacara una nueva bola. El ex delantero blanco metió la mano y extrajo la del Eibar. No habrá derbi copero... al menos de momento.