El Atlético empata ante el Chelsea (1-1) y queda eliminado de la Champions en diciembre

Ganar o ganar y esperar. Al Atlético no le valía otra cosa. No lo tenía fácil porque delante tenía al Chelsea. Pero estos retos son los que le gustan al Atlético de Simeone. El día que no le quedaba más remedio que ganar, el argentino confió en Fernando Torres ante sus ex. El primer disparo fue suyo, por encima de la portería de Courtois.