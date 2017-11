Luis Suárez, decisivo en la victoria de un Barça con pocas ideas en Butarque (0-3)

El Barça se impuso la Leganés con un abultado 0-3 pese a un juego más bien pobre en Butarque. Demasiado castigo para un Leganés que tuvo las ocasiones más claras pero no estuvo acertado. Suárez acabó con su sequía goleadora haciendo dos goles la que sumó el de Paulinho en el 90.

Un encuentro que se fue igualando por momentos, sin apenas ocasiones y sin ningún tiro a puerta en los primeros 20 minutos. El Leganés fue quien estuvo más cerca del gol pero Iniesta se cruzó ante Amrabat cuando recibía solo en el área. El público pidió penalti pero el árbitro no pitó, la jugada siguió y llegó el gol del Barça.

Un centro de Alcácer desde la derecha que se envenenó y despistó a Cuéllar. El portero falló, no atrapó el balón, lo dejó muerto en la línea de gol y Suárez no falló. El uruguayo rompió su sequía goleadora para abrir la lata en un partido con muy pobre en juego. El Leganés no se vino abajo con el gol y apretó en los último minutos de la primera mitad, sin suerte de cara a puerta.