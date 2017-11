Robinho no cumplirá los nueve años de prisión por violación a una joven mientras siga jugando en Brasil

Robinho ha sido condenado a nueve años de cárcel por violencia sexual en grupo sobre una joven albanesa de 22 años en una discoteca en Milán en 2013. El abogado Dorival Guimarães en declaraciones a Globoesporte, ha asegurado que el delantero tiene un plan para no entrar en prisión ya que “esta condena no tiene valor en Brasil”. Además el país sudamericano "no aceptaría una extradición a Italia según su Constitución".