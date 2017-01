El Barça abre expediente disciplinario a Dorsey por cargar contra los médicos del club

El FC Barcelona Lassa ha abierto un expediente disciplinario a su jugador Joey Dorsey por haber cargado este viernes contra los servicios médicos del club blaugrana al asegurar que no le informaron hasta que "era tarde" de la exactitud de la lesión que se produjo la pasada temporada en los 'play-off' de la Euroliga en el tobillo y, además, forzándole a jugar.

El club informó a los medios poco después de la apertura de expediente disciplinario al pívot por sus declaraciones. "Dejarme aclarar las cosas. El año pasado me torcí el tobillo en los 'play-off' de la Euroliga contra Lokomotiv. El doctor del equipo me dijo que sólo era un esguince así que me empujaron a volver e intentar jugar", señaló Dorsey en su cuenta de Instagram.

Además, lamentó no ser informado con exactitud del alcance de su lesión hasta ser ya, en sus palabras, demasiado tarde. "No me dijeron hasta que ya era demasiado tarde que tenía un edema causando entumecimiento en el pie y que mi temporada había terminado", argumentó.

Tras este lamento y crítica a los médicos, añadió que esta temporada está siendo la "más difícil" de su carrera. "Estoy tratando de jugar lesionado y no puedo jugar al máximo de mis posibilidades. Sí, a veces durante la temporada he estado dispuesto a irme de un partido porque la lesión me estaba afectando a mi juego y a mi mente", desveló.

"No me di por vencido porque el equipo no me dejó sentarme hasta que estuviera sano y de regreso a ser el 'Todopoderoso Dorsey'. Digo esto para agradecer a mis seguidores sus mensajes para mantener mi espíritu alto, sin vuestras palabras quizá me hubiera rendido pero he estado trabajando a tope día y noche para ayudar a este equipo a ser aspirante de nuevo. El 'Todopoderoso Dorsey' está en camino", concluyó.

Estas palabras del pívot estadounidense llegan ni 24 horas después de la derrota del equipo en el Palau Blaugrana ante Olympiacos (67-69), en un partido en el que Dorsey evidenció su mal estado actual de forma, también a nivel mental con algunos errores claros que él mismo lamentó en la pista con gestos de reprobación. No obstante, también regaló un mate que hizo rememorar sus mejores tiempos.

Antes del partido, su entrenador, Georgios Bartzokas, le envió un mensaje claro y directo para mejorar su rendimiento. "Joey debe jugar mucho mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora, esa es la verdad. No quiero criticar en público a ningún jugador, lo que les digo se queda en el vestuario. Debo respaldar a cualquier jugador, es mi filosofía. Intentamos recuperarle a nivel mental, táctico y físico, tiene potencial y es mucho mejor jugador de lo que muestra ahora. Debemos ayudarle, y no quiero criticar a ningún jugador", apuntó el griego.