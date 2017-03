Bartzokas: "Lamonica ha sido la estrella del partido"

El técnico del FC Barcelona Lassa, Georgios Bartzokas, se refirió al colegiado italiano de la derrota culé este miércoles ante el Real Madrid como "la estrella del partido", al tiempo que explicó que su equipo tiene que centrarse en sus opciones de Liga Endesa.

"Felicidades al Madrid por su victoria. A nosotros nos queda pensar en el partido siguiente", indicó en su valoración en rueda de prensa sobre el partido de la jornada 27 de la Euroliga, con los azulgrana ya eliminados.

Después, el entrenador culé fue entrando en calor con las preguntas. "Hay que preguntar al señor Lamonica. Él ha sido la estrella del partido. No he podido evitarlo. No quiero criticar a los árbitros, ni siquiera en un día como hoy", afirmó sobre su expulsión en el primer tiempo.

Además, el técnico griego mostró su enfado con el periodista, al que llamó "fan", que le preguntó si había sido su último Clásico. "Qué tipo de pregunta es esa. No, no lo creo", apuntó.

"Es una temporada difícil, con 12 o 13 lesionados, de alguna manera hay que recuperarse. En Euroliga no estaremos en los 'play-off' pero en la ACB hay un amplio grupo igualado y tenemos que prepararnos. Hay que pensar en el siguiente partido. Es siempre el proceso", finalizó.