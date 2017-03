Bartzokas: "Necesitamos tanto ganar como jugar bien"

Navarro, al cien por cien recuperado de la apendicitis, podría viajar pese a no estar en forma

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Georgios Bartzokas, ha reconocido que el equipo está jugando mejor gracias a disponer de más efectivos en los entrenamientos, aunque ha señalado que jugar bien no es suficiente si no se logra la victoria como ante el Real Madrid (76-75), y ha señalado que necesitan el buen juego como los triunfos en el partido de la Euroliga de este viernes contra el Darussafaka Dogus en Estambul.

"Por lo que en los entrenamientos y en los partidos hay una cierta mejora. Ahora tenemos más jugadores en los entrenamientos, aunque por supuesto que necesitamos resultados. Al final, el resultado en Madrid no es bueno para nosotros porque perdimos. No importa cómo juegues, necesitas ganar. Ahora necesitamos tanto ganar como jugar bien, vamos a buscarlo", señaló.

En este sentido, contra un rival directo pues el equipo turco es noveno con 12 triunfos, dos más que el Barça Lassa, confía en ganar pese a lo difícil que prevé que será. "Para nosotros, incluso si no nos clasificamos para los 'play-offs', cada partido de Euroliga es muy importante. Tenemos que jugar contra un equipo muy versátil, suelen jugar con cuatro exteriores y un interior, así que es difícil y debes ajustarte a todo lo que hacen. Deberemos estar listos para un partido duro", auguró.

"A veces juegan con Will Clyburn como '4', y Adrien Moerman como '5', así es como jugaron contra Panathinaikos. A veces juegan más de 20 minutos con cincos así. Ajustarse bien a este tipo de baloncesto será muy importante en este partido", argumentó al respecto de la dificultad que entraña defender a un equipo distinto sobre todo en su puesta en escena en pista.

En cuanto a la clasificación para los 'play-offs', negó estar pensando en que sea necesario ganar los cinco partidos que quedan. "Nos centramos en el partido de mañana, no en ganar cinco partidos seguidos porque es muy difícil afrontarlo para los jugadores. afrontamos cada partido a su momento, es muy importante ganar mañana y después ya pensaremos en el siguiente", señaló.

Aunque, para estar en la siguiente fase, necesitan que el equipo de otro paso al frente. "Necesitamos un 'plus' y jugar bien como equipo, cada jugador debe dar un paso más. No se trata de Tyrese, se trata del equipo. Si jugamos bien como equipo, no importan las individualidades, creo que somos muy competitivos", celebró.

Por otro lado comentó que el capitán, Juan Carlos Navarro, podría viajar aunque tenga difícil jugar tras la apendicitis aguda sufrida apenas hace un mes. "Médicamente está listo al cien por cien. En cuanto a forma, porque estuvo un mes fuera, necesita algunos entrenamientos para estar listo. Probablemente viaje con nosotros, intentaremos usarle, pero se debe entender que para él es importante encontrar ritmo de partido y coger forma y necesita un poco de tiempo tras la operación", manifestó.