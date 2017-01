Bartzokas: "Necesitamos y queremos estar en los 'play-offs'"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Georgios Bartzokas, ha remarcado que afrontan la Euroliga yendo partido a partido y que por ello será "muy importante" ganar este jueves al Olympiacos en el Palau Blaugrana, en un partido similar a una final, aunque ha reconocido que a largo plazo necesitan y quieren estar en los 'play-offs' de la competición".

"Por el calendario, por los jugadores lesionados, empezamos a jugar finales ya en diciembre. Cada partido es muy importante, como una final, nuestros jugadores son profesionales, algunos de mucha experiencia, y saben de la importancia de este partido. Necesitamos y queremos estar en los 'play-off', el Barça debe estar en ellos", apuntó en rueda de prensa.

De todos modos, reiteró que es un proceso que no acaba hasta dentro de 14 partidos. "Hemos sido de largo el equipo con más mala suerte en la primera vuelta con las lesiones. Esperamos que ahora tengamos salud, lo daremos todo para llegar a los 'play-offs', que es muy importante, y después ya veremos. Pero es importante centrarse sólo en el próximo partido", manifestó el técnico.

Así, ante Olympiacos, deberán empezar a mejorar sobre todo en el apartado físico y de intensidad para poder ganar. "El apoyo de la afición es muy importante, pero no hay partidos fáciles este año. Tenemos problemas cuando jugamos contra equipos muy físicos. Necesitamos estabilidad porque tenemos altibajos, estamos buscando las razones y hablando con los jugadores para entender qué piensan y convencerles de que deben jugar constantes los 40 minutos", argumentó.

"Un partido muy complicado y muy importante para nosotros, como todos. Olympiacos está jugando muy bien, con un rendimiento excelente en la Euroliga con muchas victorias en casa y fuera. Debemos estar concentrados los 40 minutos porque esta victoria va a ser muy importante para nosotros y será muy difícil. Es muy importante ganar los partidos en el Palau pero en la Euroliga esto no es suficiente, necesitas ganar fuera", reconoció.

Sobre el rival, uno de sus exequipos, destacó su fuerza. "Es verdad que juegan intenso y duro, al límite de la falta en cada situación. Hemos intentado prepararnos en los entrenamientos para jugar contra esos tipos de defensa tan física no solo para el partido de mañana sino en general", apuntó.

"Estoy contento de poder ver a los muchos amigos que tengo en Olympiacos pero queda en segundo plano porque lo que me interesa es lograr al victoria, me preocupa sólo el Barça. Además hemos perdido ante ellos, mañana tendremos a más jugadores y será un partido diferente en el que será muy importante ganar", recalcó al respecto.

Por otro lado, reconoció que mira al mercado pero sin urgencias. "Es difícil encontrar jugadores del Barça a estas alturas de la temporada. Stratos (Perperoglou) no jugará mañana y seguramente no lo hará en próximos partidos, Claver tiene problemas en la rodilla y jugará mañana pero a buen seguro deberá infiltrarse para el próximo partido. Queremos mejorar el equipo, si vemos acción de hacerlo lo haremos", manifestó.

Preguntado por Joey Dorsey, que no pasa por su mejor momento, fue sincero. "Joey debe jugar mucho mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora, esa es la verdad. No quiero criticar en público a ningún jugador, lo que les digo se queda en el vestuario. Debo respaldar a cualquier jugador, es mi filosofía. Intentamos recuperarle a nivel mental, táctico y físico, tiene potencial y es mucho mejor jugador de lo que muestra ahora. Debemos ayudarle y no quiero criticar a ningún jugador", concluyó.