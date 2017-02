Bartzokas: "Hemos tenido menos jugadores que otros equipos"

El entrenador del FC Barcerlona Lassa, Georgios Bartzokas, alabó el "esfuerzo" que vio en su equipo para luchar por una final de Copa del Rey que no pudieron alcanzar por "un mal tercer cuarto" ante el Valencia Basket este sábado, en un torneo en Vitoria en el que no pudo contar con una buena rotación por las lesiones.

"Me gustaría felicitar a Valencia por su clasificación para la final. Para nosotros es una noche dura, ayer intentamos ser consistentes y creo que lo fuimos, hoy también lo hemos intentado, buscando soluciones. Pero Perperoglou tampoco ha podido jugar, Oleson tampoco", afirmó en la rueda de prensa posterior a la segunda semifinal en el Fernando Buesa Arena.

"Hemos buscado soluciones en el banquillo con jugadores jóvenes como Peno, jugando muchos minutos e intentando ayudar. No tuvimos a Navarro, a Oleson, Renfroe ha jugado con dos entrenamientos, después de seis semanas parado, incluso los médicos me habían dicho que no jugara más de cinco o seis minutos seguidos, pero he tenido que hacerlo", añadió.

Con todo, el Barça dominó en el primer tiempo el marcador, pero tras el descanso fue sacado del partido por el equipo 'taronja'. "Nuestra defensa en el tercer cuarto ha sido muy mala, perdidos el ritmo y el control. El Valencia ha dominado el campo abierto y en el último cuarto hemos intentado volver al partido pero hemos perdido nuestras oportunidades de estar en la final", indicó.

"Estoy contento porque ha habido esfuerzo, hemos tenido menos tiempo para descansar y hemos tenido menos jugadores que otros equipos. Creo que sí ha habido oportunidad de estar en la final. Ahora hay que continuar con nuestro trabajo, esperando que podamos seguir con una plantilla completa", añadió.

Tras el golpe copero en medio de una temporada con más oscuros que claros, Bartzokas se puso del lado de sus jugadores. "Estoy aquí para apoyar al equipo y para intentar que mejore. Hay cosas que puedo controlar y otras no. Voy a intentar que cambie la mentalidad. Entiendo la situación, que es muy dura, y no voy a criticar a mis jugadores. Todo lo contrario, voy a apoyarles", finalizó.