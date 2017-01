Bartzokas: "Está siendo una temporada muy extraña pero aún así soy un luchador"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Georgios Bartzokas, ha reconocido este miércoles que está siendo una temporada "extraña" para el equipo, ya que ha tenido muchos lesionados y eso ha conllevado a fichar a mediados de campaña, aunque por otro lado está "contento" por la incorporación de Vítor Faverani, del que espera que entre "urgentemente en la filosofía del equipo".

"Lo importante no es como esté yo. Está siendo una temporada muy extraña: han habido muchas lesiones y por ello hemos tenido que fichar más de la cuenta, ha habido una nueva configuración de la Euroliga, hemos perdido demasiados partidos, los jugadores se han tenido que adaptar a un nuevo sistema... Aún así, soy un luchador", apuntó ante los medios en rueda de prensa.

Bartzokas admitió que no le ha gustado tener que fichar a mediados de temporada, ya que es un entrenador que le gusta confiar "desde un principio" en su plantilla. "Quien me conozca de equipos anteriores, sabe que no me gusta en medio de temporada cambiar jugadores, pero como está siendo un año muy extraño, tuvimos que traer a Holmes y ahora a Faverani", manifestó.

"No es fácil encontrar jugadores. Al principio de temporada planteamos un proyecto aunque después tuvimos complicaciones. También hay jugadores jóvenes que debemos introducir más en el equipo", manifestó el técnico azulgrana, que además explicó que no están interesados en fichar más.

Para el griego, "la idea es la de tener dos pívots". "Con Faverani y Tomic estamos cubiertos. Estoy contento por la incorporación de Vítor, y necesitamos que entre urgentemente dentro de nuestra filosofía. Por ahora, no estamos centrados en incorporar a ningún jugador más, ya que no nos podemos volver locos", reiteró.

Por otro lado, afirmó que tendrán un partido crucial este jueves ante Anadolu Efes Istanbul, ya que el conjunto turco se sitúa a tan solo una victoria más. "Tenemos otro partido difícil y crucial, necesitamos ganar y jugar mejor que en los últimos encuentros. Necesitamos más constancia durante el partido, y por ello trabajamos mejor", concluyó.