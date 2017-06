Calderón: "Quizá Llull dé el salto a la NBA si el Real Madrid no gana nada en los próximo años"

José Manuel Calderón, jugador NBA y exinternacional con España, señaló que quizá Sergio Llull, jugador del Real Madrid, dé el salto a la NBA si el equipo blanco "no gana nada en los próximos años" y, en cuanto a su propio futuro, apuntó que va alargar jugar en la NBA "todo lo que pueda" para intentar conseguir un anillo.

"Quizá cambiará si el Real Madrid no gana nada en los próximos años igual toma la decisión. Cuando juega al nivel que esta jugando y eres el MVP de ACB y Euroliga estas en un gran momento. Entiendo que sea complicado dar el salto", indicó este martes en la inauguración de la tienda Sushi Up en Murcia.

Para el de Villanueva de la Serena, ir a la NBA es una decisión "personal". "Si yo fuese Llull, donde eres el mejor jugador y ganas todo, es muy difícil dejar el seguir ganando para dar un salto a algo que no conoces y donde tienes que empezar de cero, porque da igual lo que hayas hecho antes, que cuando llegas a la NBA te tienes que ganar el respeto allí otra vez", comentó.

El base de Atlanta Hawks, de 35 años, hizo una valoración "positiva" de su temporada, "sobre todo por la parte final". "Es verdad que el inicio fue un poco diferente por el hecho de que estaba en un equipo muy joven, como eran los Lakers, en el que como equipo ellos querían que esos jóvenes jugaran y siguieran mejorando de cara al futuro, de ahí que no tuviera demasiadas oportunidades", explicó.

El próximo 1 de julio se abre el mercado de fichajes y Calderón será agente libre, donde esperará ofertas y elegirá "la mejor opción". "A mí me gustaría jugar todavía tres o cuatro años más en la NBA. Ha habido muchas opciones entre enero y marzo, donde estuve apunto de fichar por Golden State, que de hecho firmé durante un par de horas, por Cleveland y Atlanta, y esperamos que en julio vuelva haber esas ofertas y elegir la mejor opción para mi y mi familia", indicó.

El extremeño no quiere pensar en cuando se va a "retirar" ni donde lo hará, pero si tiene claro que no tiene pensado "volver a Europa". "Creo que todavía me quedan cositas por la NBA. Tengo 35 años, quiero jugar tres o cuatro más en la NBA y llega un momento en el que tampoco te puedes venir a jugar con 39 años, al final es el cuerpo el que decide, pero a día de hoy hace 12 años tomé la decisión de quiero ir a la NBA, conseguir un anillo y voy alargarlo todo lo que pueda para intentar conseguirlo", subrayó.