Calderón: "Me fui hace 12 años a la NBA con el objetivo de conseguir un anillo y voy a seguir intentándolo"

EUROPA PRESS

El base español José Manuel Calderón tiene claro que va a "intentar" conseguir un anillo en la NBA, porque se fue hace 12 años a la mejor liga del mundo con ese "objetivo", y ese deseo puede influir a la hora de decidir su próximo equipo, reiterando que no se ha "planteado" volver a jugar en Europa.

"Creo que puedo ser un base suplente de cualquiera de los jugadores 'All Star' y a partir de ahí, un equipo lo más cercano al anillo. Me vine hace 12 años con ese objetivo, el de intentar conseguir uno, y me gustaría todavía, porque me encuentro muy bien físicamente y me gustaría jugar dos o tres años más e intentar conseguirlo", indicó en una entrevista concedida a Europa Press en las oficinas de NBA Spain en un acto organizado por KIA Motor.

El de Villanueva de la Serena ya no busca con 35 años jugar 40 minutos" en un equipo, pero sí "un rol" dónde le "quieran", como el que ha tenido en Atlanta Hawks. "Ha sido una temporada un poco peculiar por lo que ha pasado, pero me encuentro bien y el balance es muy bueno y estoy muy tranquilo", aseguró.

Su temporada comenzó en junio de 2016 cuando se vio involucrado en un traspaso y acabó en Chicago Bulls, "algo que pasa en verano" pero tan sólo dos semanas después aterrizó en Los Ángeles Lakers. "Cuando llegué a Chicago, sabíamos tanto Mike Dunleavy como yo que si Dwyane Wade llegaba, por tema económico y por como funciona la NBA, no cabíamos y tendíamos que buscar una salida, por eso decidí ir a los Lakers", explicó.

"Lo único raro de la temporada ha sido lo de Golden State Warriors, por cómo ha sido. Emocionalmente fueron unos días difíciles. Cuando estaba todo preparado para irme, con maletas hechas y todo, pasa esa lesión (de Kevin Durant) y era lógico que quisieran fichar a un alero o a alguien que jugase en esa posición", indicó.

Entonces, el extremeño tomó la decisión de ir a los Hawks con la "suerte" de que la franquicia de Georgia todavía no había fichado a nadie y tras decirle "no a varios equipos" tras elegir a Golden State.

"Tener la oportunidad de ir a Atlanta ha sido muy positiva porque me lo he pasado bien, he jugado los 'play-offs' además, y era un buen equipo y han sido tres meses muy buenos", matizó.

"TUVE LA MALA SUERTE DE IR A LAKERS CUANDO ESTABAN EN RECONSTRUCCIÓN"

En cambio, su situación en Los Ángeles era "complicada" porque "no jugaba" y la franquicia quería que lo hicieran los jóvenes. "Me han tratado genial, el equipo era impresionante y he tenido una entrenador buenísimo con Luke Walton", aclaró.

"Tuve la mala suerte de que cuando llegué a Los Ángeles estaban en reconstrucción y yo estaba un poco de veterano, por eso llegamos a un acuerdo en diciembre y sabía que me iba a ir en febrero o marzo, solo tenía que esperar a las fechas de traspasos y 'buy-outs'", prosiguió.

Ahora, Calderón es agente libre y está "muy tranquilo" porque puede elegir a qué equipo quiere ir sin depender del mercado. "Espero que el mercado se abra el 1 de julio y para el 3 ó 4 ya tenga decidido donde ir, eso sería perfecto", admitió a Europa Press.

"Son las reglas del juego. Se abre el mercado, hablas con los equipos, te presentan ofertas diferentes, las pones todas encima de la mesa y decides cual es la mejor. Estoy con la mente muy abierta en ese sentido y cuando llegue el momento tomaremos la decisión que tengamos que tomar", remarcó el de Villanueva de la Serena que no descarta un nuevo interés de Cleveland, Golden State o Atlanta.

Sin embargo, no se ha "planteado" volver a jugar en Europa. "Tomé la decisión de ganar un anillo y lo voy a intentar hasta el final. Cuando tenga 39 ó 40 años no tiene demasiado sentido que venga a Europa. Si llega julio y no tengo una oferta igual me lo tengo que plantear, pero sé que no va a ser el caso", señaló.