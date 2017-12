Casimiro, sobre el Real Madrid: "Haber perdido en Euroliga les hace estar más en alerta"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, aseguró que las bajas y haber perdido en Euroliga hace al Real Madrid, rival este domingo en el WiZink Center, "estar más en alerta" y auguró un "partido de altos guarismos", ya que se enfrentan dos equipos ofensivos que "juegan rápido, y tiran en pocos segundos".

El Gran Canaria fue el único equipo capaz de ganar en la cancha del Madrid en la temporada regular de la última campaña, algo a lo que Casimirio restó relevancia. "No hay partidos iguales. El año pasado nosotros jugamos muy bien. Teníamos ganas de reivindicarnos. Pero vuelvo a repetir: ni son los mismos protagonistas ni es el mismo escenario a nivel de cómo llegan los equipos. El que ellos estén con bajas, y hayan perdido estos partidos de Euroliga, les hace estar más en alerta", remarcó.

No obstante, el técnico de los amarillos afirmó que "siempre es una buena oportunidad para ganar al Madrid". "Ganar al Madrid, en cualquier momento, es una buena oportunidad. Sea Madrid o Burgos, es la oportunidad que tenemos de jugar y la posibilidad de hacer el mejor trabajo para poder ganar", apuntó.

Casimiro también repasó la amplia lista de bajas con la que los canarios llegan al WiZink Center. "Xavi, que se lesionó con la selección española, es baja. Pablo también es baja. Y Marcus, bueno, va a viajar pero ha empezado a entrenar un poco, no está al 100% y es la mayor duda que tenemos. No sé si podrá actuar al final. Viaja, es de la partida y al menos es el que evoluciona más favorablemente. Los otros dos no viajan", confirmó.