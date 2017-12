Casimiro: "En absoluto hubo agresión física a McKissic, no hubo nada"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha aclarado que "en absoluto hubo agresión física" a su jugador Shaquielle McKissic y ha resaltado que lleva "30 años en esto" y que "nunca" le ha "faltado el respeto a ningún jugador", añadiendo que acatará lo que decida el club en este problema porque "tiene mucho criterio a la hora de hacer las cosas".

"En absoluto hubo agresión física, no hubo nada. Hubo una exigencia a la hora de realizar el trabajo, como puede haberla con cualquier jugador en un momento puntual. Puede referirse a un tiempo muerto en San Petersburgo en el que estoy reclamando verbalmente la intensidad necesaria para hacer el trabajo y él decide levantarse del tiempo muerto. Lo único que hago es decirle que aún no ha acabado el tiempo muerto. No hay más que sacar de ahí", aclaró Casimiro ante la prensa.