Casimiro: "No sé que es antes, si nuestro mal partido o el buen partido del Valencia"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, dijo este viernes que no sabe "qué fue antes", su "mal partido" o "el buen partido del Valencia", ya que el equipo levantino se impuso a los canarios (88-72) y se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey de Vitoria, alegando que no estaban "bien físicamente".

"No sé que es antes, si nuestro mal partido o el buen partido de Valencia. Por mirarnos a nosotros, cuando no dominas el rebote y ellos juegan con fluidez en los pases y acertados en el triple es difícil. La clave ha estado en el rebote en la primera parte. Después cuando hemos conseguido remontar, nos caemos, resbalamos, recuperan el balón y nos meten un triple. Pero creo que ellos han estado mejor en todas las facetas del juego", dijo el técnico tras el encuentro.

Casimiro apuntó al estado físico del equipo como una de las causas de la derrota. "Lo que es realidad es que no estábamos al 100% físicamente. Creo que estamos con la mejor intención de empezar bien, pero nos equivocamos en algunas situaciones. Teníamos el esfuerzo, pero hemos fallado en la lectura del juego. La intención de todos era hacer el esfuerzo por hacerlo bien", manifestó.

"Teníamos claro que queríamos bajar la distancia de dos puntos y mantenerla, pero las dos veces que lo hemos logrado nos han castigado. Creo que ahí podíamos haber generado más dudas si hubiésemos sido capaces de bajar un poco más, pero ellos han mantenido la calma y nosotros hemos vuelto a no estar acertados, así que cuando vuelves a caer es mucho más difícil volver a levantarte. Nos hubiese gustado estar a más nivel, complicarle al Valencia Basket más, pero no ha sido así. Ellos han estado muy bien", reconoció.

También ha reconocido el "mérito" del conjunto valenciano, a pesar de mencionar la ventaja que les otorga tener más presupuesto. "Ellos nos han ganado dos veces, tienen más presupuesto, están jugando muy bien. Ellos tienen el papel de favorito, pero a nivel interno el mensaje era dejarnos la piel en el campo para ganar el partido. Que nadie dude de nuestra intención. Hemos salido con muchas ganas, pero también hay que darle el mérito al Valencia Basket que se merece", afirmó.

Finalmente habló de la presencia de Xavi Rabaseda, que jugó pese a que llegaba tocado tras lesionarse en el choque frente a Iberostar Tenerife. "Si Xavi no hubiera sido cupo, a lo mejor no hubiera jugado. No ha entrenado en toda la semana, se ha estado tratando, por eso creo que su trabajo ha sido excepcional. Ha demostrado lo que queremos en este club, gente implicada y un ejemplo para todos. Con el riesgo de agravar su lesión. Hay que darle el mérito que tiene, que es muchísimo", concluyó.