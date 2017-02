Casimiro: "Tengo una gran preocupación por la salud del equipo, no hemos podido trabajar al máximo"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, se mostró "muy preocupado" por el estado de salud de su equipo, ya que tiene hasta cuatro jugadores lesionados (Ryan Hollins, Richard Hendrix, Bo McCalebb y Xavi Rabaseda) que son duda para disputar la Copa del Rey de Vitoria, en la que debutarán este viernes ante el Valencia Basket.

"Me da pena no poder entrar en esta corriente de ilusión y de optimismo porque me preocupa el estado de salud del equipo. Me gustaría que todos estuviesen sanos para competir al máximo nivel, pero ahora tengo una gran preocupación, hay cuatro jugadores con problemas físicos que ayer no entrenaron y posiblemente tres de ellos tampoco entrenen hoy", dijo Casimiro en el 'Media May' previo a la competición.

En este sentido, afirmó que van a ir a Vitoria con la dudas de Ryan Hollins, Richard Hendrix, Bo McCalebb y Xavi Rabaseda. "En mi cabeza tan solo está la preocupación por el estado físico del equipo, que coincide con la semana más importante del panorama balocentístico de este país. No hemos podido trabajar y rendir al máximo, sino todo lo contrario", apuntó.

"Ahora mismo lo último que me llega es que McCalebb no va a poder entrenar hoy. Tiene algo en la rodilla, no sé si es un tema de menisco, y Xavi está cojo, no sé si voy a poder contar con ellos. Todo esto me hace estar preocupado. Tenemos una cita súper importante a la que queremos ir con la máxima ambición, pero mi preocupación por el estado físico del equipo es máxima", subrayó.

De este modo, expresó que, pese a las bajas, lo que quiere es que cuando estén en el encuentro ante los de Pedro Martínez es que compitan al cien por cien y dar el máximo. "Me gustaría estar súper entusiasmado con la Copa, y será así cuando estemos en el partido, pero me gustaría estarlo con todos los efectivos. Cuando llegue la competición daremos el máximo para intentar pasar a la siguiente eliminatoria", recalcó.

"No entro en si tenemos posibilidades o no (de ganar la competición). Quiero competir cada partido, para eso trabajos. Hoy en día las circunstancias son como son", añadió el preparador del conjunto grancanario.

Para suplir las bajas, Casimiro "no" cree que llame a jugadores del filial porque no le gusta hacerles viajar para nada ni "crearles expectativas ni sacarles de su entorno".

"ESPERO UN PARTIDO INTENSO"

Los canarios debutarán en el torneo del 'ko' este viernes a las 19.00 horas ante el Valencia Basket y el técnico del Herbalife Gran Canaria espera que sea un "partido intenso" en el que estén "cien por cien físicamente". "Me gustaría que estuviésemos todos, cosa que actualmente ducho", remarcó.

"Me gustaría que fuese igualado, en el que ninguno de los dos equipos se pueda ir. Quiero que estemos bien en el tramo final y tomemos decisiones correctas en ataque, y que tengamos agresividad, intensidad y energía en defensa para poder sacar el partido adelante. Valencia nos ha ganado los dos partidos de esta temporada y por los datos objetivos todo el mundo sabe quien puede tener la vitola de favorito", apuntó.

Para alzarse con el trofeo de campeón, Luis Casimiro tiene claro que "los dos equipos de los dos clubes de fútbol son los favoritos". "A partir de ahí, todo lo que hagamos los demás es romper el pronóstico. Insisto que los de los clubes de fútbol van en otra vía", remarcó.

Finalmente, destacó que estaría bien el "hermanamiento entre aficiones" del Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canria para que se ayude así al equipo canario que esté jugando y se aliente más a los equipo de las islas. "Sería bonito", sentenció