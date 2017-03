Claver: "A principio de temporada no se esperaba no estar en 'play-offs'"

El jugador del FC Barcelona Lassa Víctor Claver ha expresado este martes en la previa del partido de Euroliga ante el Real Madrid que no entraba en los planes del club antes de iniciarse el curso el "no estar" en los 'play-offs' de la máxima competición continental, algo que podría suceder este martes si gana Anadolu Efes aunque todavía existe una pequeña esperanza para el conjunto de Bartzokas.

"El Barça siempre tiene que aspirar al máximo y no aspirar a 'play-offs' es algo que no se esperaba a principio de temporada. Si no nos metemos tenemos que pensar en lo que nos queda, que será la Liga Endesa, que también será difícil", aseguró Claver ante los medios.

De hecho, los blaugranas podrían caer eliminados esta misma noche si Anadolu Efes Istanbul vence en la pista del Zalgiris Kaunas. "Sabemos que no dependemos de nosotros, pero llevamos un tiempo así, tenemos que pensar en nosotros mismos y en nuestro juego", respondió Claver.

"Sabemos que es un partido muy importante teniendo en cuenta la situación del equipo, pero vamos a intentar ganar. Un campo como el Real Madrid motiva. En Liga Endesa jugamos muy bien gran parte del partido e intentaremos que el resultado sea diferente esta vez", añadió sobre el Clásico europeo que disputarán mañana en Madrid.

Preguntado por el nuevo formato de la competición, Claver comentó que el equipo ya sabía que sería más "exigente" con partidos contra rivales "top" cada jornada. "Es diferente a años anteriores cuando te tenías que enfrentar a un rival más fácil o partidos sin tanta importancia. Este año cada partido será vital hasta la última jornada", admitió.

"Me gustaría seguir sintiéndome cómodo, todo depende de la forma de jugar del equipo. Ahora estoy teniendo más protagonismo jugando de '4' y siempre que pueda ayudar al equipo todo será positivo", respondió cuando le preguntaron en qué posición se siente más a gusto, si como alero o como ala-pívot.