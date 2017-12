Crónica del CSKA Moscú - FC Barcelona Lassa, 92-78

El Barça lucha hasta hundirse en Moscú y sigue aciago fuera

De nuevo, una desconexión, quizá esta vez no fruto de la relajación sino del empuje de un poderoso CSKA que no falló y amilanó la moral blaugrana. Pero una desconexión a la fin que hundió moralmente a los de Sito Alonso, con un 16-3 contrario que echó por tierra el buen trabajo previo durante más de 35 minutos. Y Higgins y Clyburn, sin piedad, jugaron a destrozar a su rival hasta el final.

No es para nada fácil ganar en Moscú, sólo lo ha logrado hasta ahora el Fenerbahçe (93-95), y el equipo catalán fue un rival serio, digno, para los rusos. Esa energía que debía poner en pista el Barça Lassa estuvo presente, por lo menos hasta los minutos finales, y pese a que el CSKA tuvo su momento de meter todo lo que tiraba, no le dio la espalda al partido y con Seraphin y Hanga inspirados el Barça se permitió soñar. Hasta ese hundimiento final.

No fue fácil no obstante parar a Will Clyburn, que hizo mucho daño desde el triple pero también con sus poderosas entradas, que no encontraron defensor capaz de anularlas en el Barça y tampoco hubo las ayudas necesarias. Acabó el estadounidense con 22 puntos, secundado por un Nando De Colo que fue un asesino silencioso. Casi no se le vio, pero ahí estuvo con 18 puntos.