Crónica del EA7 Emporio Armani Milan - FC Barcelona Lassa, 78-83

El Barça ve la luz a domicilio y sigue soñando Los blaugranas perdieron ante un pésimo colista de 15 (45-30) pero reaccionaron a tiempo

El FC Barcelona Lassa ha ganado este jueves al EA7 Emporio Armani Milan (78-83) en el Mediolanum Forum en la 23ª jornada de la Fase Regular de la Euroliga y ha logrado con este triunfo vital acabar con la mala racha de ocho derrotas seguidas a domicilio en la competición y poder seguir soñando con los 'play-offs', mientras que un Milan que dejó escapar una renta de 15 puntos dice prácticamente adiós al perder el último tren.

Un EA7 Milan que demostró el por qué es colista intimidó de inicio a un Barça Lassa que recordó y empeoró al que le había llevado a encadenar ocho derrotas lejos del Palau Blaugrana. Pero la reacción al descanso permitió despegar hacia un triunfo vital que da aire al equipo, confianza a los jugadores y que podría ser el punto de inflexión que esperaban los de Georgios Bartzokas.

Estuvo muy bien Ante Tomic, el único que aguantó el tipo al inicio y cuya buena actuación (19 puntos y 9 rebotes) obligó a su compañero Vitor Faverani a ponerse las pilas y acabar el partido yendo a más. También destacó en el aspecto ofensivo el '4' Aleksandar Vezenkov y Petteri Koponen (16 puntos), que a base de triples y de tener la muñeca caliente ayudó a su equipo a pasar de un -15 a un +14.

Al Milan le entró todo hasta el descanso y con el apoyo de los suyos y el filón de haber ganado la Copa de Italia el pasado fin de semana pareció tener el partido en su haber. El 45-30 parecía ya un castigo para el Barça pero la gran reacción de los blaugranas sirvió para ganar el choque. No obstante, no sin sufrimiento pues del 64-77 se pasó al 78-83 final con cierta tensión que no debería haber tenido lugar.

Pero aguantó el tipo el Barça, con una canasta providencial de un descansado Tyrese Rice para poner el 76-82 que daba aire. La sensación final fue que si el EA7 Milan no hubiera tenido la ceguera que tuvo durante 15 minutos, si no hubiera bajado los brazos como lo hizo, la victoria se hubiera quedado en el Mediolanum. Lo bueno para el Barça es que por fin puso fin a su mala dinámica a domicilio y que pese a verse hundido supo luchar por cada balón para dar la vuelta a la situación.

El peor momento del Barça fue en un segundo cuarto en el que Ante Tomic, que venía de firmar 13 puntos y 3 rebotes en el primer cuarto, no jugó. Tampoco Rice, y Xavier Munford tuvo 10 minutos para coger 2 rebotes pero perder 3 balones, nada más. Las pérdidas pudieron ser de nuevo un lastre para el Barça, pero lo fueron finalmente para un Milan desdichado que incluso fue pitado por su afición. Era difícil ver ese 45-30 pero más increíble les fue ver la apatía de los suyos para dejarse levantar el choque.

Tras perder contra Olympiacos, Galatasaray, Anadolu Efes Istanbul, CSKA Moscú, Baskonia, Brose Bamberg, Panathinaikos y Zalgiris Kaunas fuera del Palau Blaugrana llegó por fin el primer triunfo a domicilio desde el 2 de noviembre. Esta noche, el tercer parcial (10-24) fue clave para subir la moral de un equipo tocado que además no pudo brillar en la Copa del Rey, cayendo en semifinales. Este triunfo permite, por contra, seguir soñando con unos 'play-offs' que de momento están ahora a dos victorias.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: EA7 EMPORIO ARMANI MILAN, 78 - FC BARCELONA LASSA, 83.

--EQUIPOS.

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Hickman (5), Sanders (2), Cinciarini (11), Macvan (10), Raduljica (4) --posible cinco inicial--; McLean (8), Fontecchio (6), Kalnietis (10), Dragic (3), Pascolo (5), Abass (14).

FC BARCELONA LASSA: Renfroe (7), Rice (10), Eriksson (5), Vezenkov (13), Tomic (19) --posible cinco inicial--; Munford (-), Claver (-), Faverani (9), Oleson (4), Koponen (16).

--PARCIALES: 22-22, 23-19, 10-24 y 23-18.

--ÁRBITROS: Mogulkoc (TUR), Pastusiak (POL) y Shemmesh (ISR). Eliminaron a Fontecchio en el EA7 Emporio Armani Milan.

--PABELLÓN: Mediolanum Forum, 9.688 espectadores.