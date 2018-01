Crónica del FC Barcelona Lassa - Brose Bamberg, 81-66

El recuperado Sanders salva a un Barça dubitativo

Un parcial final de 14-0 dejó un marcador bonito y contundente, pero el partido se pudo complicar por un bajón en el juego, quizá por ese factor anímico que de pronto hunde a los jugadores de Sito Alonso. No fue así, con un Sanders (17 puntos y 6 robos) impresionante que desatascó al ataque blaugrana y, anteriormente, por una buena actuación de Thomas Heurtel o Pierre Oriola.

El Brose Bamberg tuvo que ponerse a 1 punto (67-66) para hacer reaccionar a un Barça Lassa que había tenido varias veces una máxima de +12 y que no supo cerrar el partido antes. Pero la canasta de Radosevic que casi igualaba el partido no contaba con una rápida réplica desde el triple primero y machacando el aire a una mano después de un Sanders revivido, consciente de que sin actitud no estará ni convocado.