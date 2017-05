Crónica del Real Madrid - MoraBanc Andorra, 107-76

El Madrid destierra las dudas ante un desacertado Andorra Los de Laso ponen el 1-0 en cuartos con una victoria sanadora tras Estambul

El Real Madrid puso el 1-0 en el Playoff de cuartos de final de la Liga Endesa ante el MoraBanc Andorra con una victoria (107-76) este miércoles en el estreno de la serie en el WiZink Center, donde el conjunto blanco fue de menos a más hasta desterrar las dudas sembradas por la mala actuación en la 'Final Four' europea.

El conjunto del Principado no fue el de los tres precedentes entre ambos esta temporada, tres duelos de infarto que se llevó el cuadro madrileño en tres prórrogas, y el Madrid se lamió las heridas poco a poco. Pese a no gozar de un lleno a reventar, el Palacio insufló ánimo a sus jugadores más necesitados. Tocados de la 'Final Four' llegaron especialmente Gustavo Ayón, Anthony Randolph e incluso el 'MVP' y líder Sergio Llull.