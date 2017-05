Crónica del Real Madrid - MoraBanc Andorra, 95-84

Llull somete a MoraBanc Andorra y pone al Madrid en semifinales El campeón sigue en liza tras otro duro partido ante los andorranos

El Real Madrid no falló (95-84) en su camino al tercer título consecutivo al apear en el decisivo choque de cuartos de final de la Liga Endesa al MoraBanc Andorra, un tercer duelo de Playoff celebrado en el WiZink Center este domingo en el que el campeón salió a flote con el acierto de Sergio Llull y el poderío de Felipe Reyes y Gustavo Ayón.

Los de Pablo Laso no lograron vislumbrar la victoria hasta el último cuarto. Doce puntos del MVP de la liga, un Llull que terminó en 19), dejaron tocado al cuadro del Principado. Dependientes de Shermadini, los de Joan Joan Peñarroya no tuvieron respuesta en ataque a la racha blanca. Aparecieron Carroll y Doncic, puso la guinda a una primera parte espectacular Reyes, y el Madrid no perdonó su pase a semifinales, donde le espera el vencedor de la serie entre Unicaja e Iberostar Tenerife.