Crónica del Valencia Basket - Fenerbahce, 67-80

El Fenerbahce frena la reacción del Valencia Los vigentes campeones toman La Fonteta y dejan casi sin opciones a los 'taronjas'

El conjunto de Txus Vidorreta no pudo con un Fenerbahce que estuvo más fuerte, más sólido y, sobre todo, más certero de cara al aro rival. Así lo demostró el comienzo del partido. Valencia Basket tardó 7 minutos y 40 segundos en anotar su primera canasta. Esta rémora, sin embargo, no le impidió 'volver' al partido y neutralizar la ventaja de su oponente.

Este parcial de 11-3 dio alas a los de Vidorreta, pero también sirvió como alarma para su oponente. El Fenerbahce no se descuidó y no permitió que Valencia se ilusionase con más puntos. Marko Guduric, con 15 unidades en su tarjeta, condenó a los de casa con dos canastas consecutivas y una reacción que no tuvo respuesta.