David Blatt: "Llull ha tenido una noche especial"

El entrenador del Darussafaka Dogus, David Blatt, elogió el gran partido de Sergio Llull (26 puntos) en el encuentro de la vigésimo tercera jornada de Euroliga ante el Real Madrid, destacando la "noche especial" del base español así como la "impresionante" manera de jugar del conjunto blanco, además de asegurar que su equipo aún tiene "opciones de entrar entre los ocho primeros" y clasificarse para los playoffs.

"Llull ha jugado de forma impresionante, no es la primera vez en su carrera, pero evidentemente ha tenido una noche especial. La única cosa que puedo hacer para defenderle es cubrirle con más jugadores, pero sería una mala decisión", reconoció el técnico estadounidense en rueda de prensa.

"Ellos (el Real Madrid) han estado de forma impresionante, cuando tienes un equipo con tanto talento, que mueve la pelota así, que tira de cualquier distancia es casi imposible ganarles" subrayó.

Además, el ex técnico de Cleveland Cavaliers explicaba así el tremendo primer periodo de los blancos. "No defendimos bien en el primer cuarto y eso nos metió en un agujero muy profundo. Esa diferencia hemos estados persiguiéndola todo el partido y no nos ha dado la oportunidad de ganar. Cuando juegas con un equipo tan bueno es muy difícil remontar una ventaja así", señaló.

A falta de siete encuentros para terminar la fase regular de la Euroliga, Blatt sigue viendo a su equipo con opciones de clasificarse para el playoff. "Tenemos una posibilidad, pero va a ser un camino difícil. Hemos tenido algunos bajones a lo largo de la temporada y nos va a dificultar el hecho de conseguirlo. Pero también hemos tenido victorias buenas, como contra el Real Madrid en casa. Estamos todavía metidos y tenemos que ganar partidos para estar entre los 8 mejores", argumentó.

Por último, y a modo de anécdota, el técnico de Darussafaka preguntó a todos los periodistas presentes el motivo del diferente trato personal en Vitoria. "¿Por qué cuando voy a Vitoria nadie hace ninguna pregunta? Me gustaría saberlo. ¿No les gusto? No tengo una respuesta. Y probablemente he jugado allí muchos años. Así que gracias por vuestras preguntas", concluyó.