Diop: "Tenemos delante un equipo muy bueno, así que debemos mejorar"

El jugador de Baskonia Ilimane Diop ha asegurado que este martes, en el primer choque de semifinales de la Liga Endesa, tendrán "delante" a un "equipo muy bueno", el Valencia Basket, que viene de eliminar al Barça, por lo que deberán "mejorar" para poder llegar a la final.

"En concreto no sé qué debemos mejorar, porque no soy el entenador. Pero se puede mejorar cada día. Tenemos delante un equipo muy bueno, así que deberíamos mejorar algo pero eso es el trabajo del entrenador y mañana veremos. Cada ronda te enfrentas con un equipo mejor que ha luchado para llegar ahí como tú, así que tenemos que dar el máximo en cada partido y jugar como sabemos jugar", dijo este lunes en la previa del partido.

Personalmente, cree que debería mejorar en algunos aspectos técnicos, pero afirmó que se siente "bien". "Siempre puede dar un plus rebotear más, defender mejor y aprovechar mis tiros en ataque. Yo creo que en esa faceta tengo que mejorar y voy paso a paso. Me siento muy bien porque cada año quería dar un paso y este año lo he dado, así que tengo que mantenerlo. Tengo que dar lo máximo en cada partido, da igual qué rival tengamos delante. Todos los jugadores son buenos. Estamos en una Liga en la que fichan a los mejores. Tengo que salir con ganas y dar mi máximo", manifestó.

Finalmente, Diop no quiso entrar a valorar qué es lo que debería hacer el equipo para jugar mejor. "Yo de analizar no sé mucho. A mí lo que más me preocupa es nuestro juego, que lo hagamos como sabemos. Defender, correr y estar alegres. El punto que tenemos que dar o no, me cuesta encontrarlo", concluyó.