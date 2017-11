Gary Neal, nombrado MVP de noviembre tras impulsar al Tecnyconta Zaragoza

El escolta estadounidense Gary Neal ha sido nombrado jugador más valioso de noviembre en la Liga Endesa tras erigirse en el artífice de la sobresaliente mejoría del Tecnyconta Zaragoza en la competición nacional.

"Es un aliciente que me empuja a seguir trabajando duro para demostrar lo que puedo hacer después de un año difícil en el que jugué poco por culpa de una lesión, ya que considero que aún no he alcanzado mi mejor nivel", explicó el estadounidense en declaraciones facilitadas por la ACB.