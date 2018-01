Heurtel: "No podemos rendirnos"

El jugador del FC Barcelona Lassa Thomas Heurtel ha comentado este miércoles tras perder en La Fonteta ante el Valencia Basket (81-76) que no deben ni pueden rendirse y que tendrán que luchar hasta el final de la Fase Regular para intentar acceder a los 'playoffs' de la Euroliga, que ahora mismo tienen a tres victorias.

Respecto a la derrota ante los 'taronja' y la enésima mala racha, reconoció no saber por qué pasan por esos malos momentos. "No tenemos muchas explicaciones, si no el tema se resolvería. Es complicado ganar 5 partidos y perder 3, en el Barça no se puede hacer estas cosas", aceptó.