Itoudis: "El Barça ha sido un animal herido y nos ha pasado por encima"

El entrenador del CSKA Moscú, Dimitris Itoudis, ha calificado de "animal herido" a un FC Barcelona Lassa que a su juicio les ha pasado por encima este jueves en el Palau Blaugrana (85-72) en la 16ª jornada de la Euroliga, y ha lamentado que sus jugadores no jugaran como de costumbre y que no encontraran la forma de anular a los blaugranas.

En este sentido, lamentó que pese a seguir líderes en la tabla no supieran luchar por un triunfo que les hubiera reforzado. "Pese a estar arriba en la clasificación queríamos estar fuertes en este tramo y no lo hemos sabido hacer. No hemos sabido parar al animal herido que era el Barça", reiteró.