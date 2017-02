Joan Plaza: "Competimos contra quien sea si hilvanamos bien 40 minutos"

El Unicaja llega a la Copa del Rey de Vitoria con la moral subida tras ganar este fin de semana al Real Madrid en la Liga Endesa y su entrenador, Joan Plaza, destacó que esta victoria fue "simplemente una demostración" de que son capaces de "jugar en las grandes ligas" y que si en el torneo del 'ko' aguantan las primeras embestidas de los 'grandes' podrán competir hasta el final.

"Simplemente fue una demostración de que somos capaces de jugar en las grandes ligas. Cuando jugamos bien e hilvanamos 40 minutos bien, somos capaces de competir ante quien sea. Otra cosa es que eso lo podamos demostrar ahora y hacerlo durante tres días consecutivos, pero el equipo está bañado en la sensación de que si somos capaces de aguantar las primeras embestidas de los 'grandes' podremos competir hasta el final", dijo Plaza ante los medios.

Para el torneo, el técnico catalán destacó que será importante saber "administrar muy bien" a sus jugadores y tener un "bagaje táctico" que les permita ir sumando en los momentos en los que estén "jodidos" físicamente, donde no puedan depender de sus jugadores más anotadores. "Hay que saber aguantar al rival defensivamente con argucias, zonas, cambios defensivos...", apuntó.

"Hay que dar mucha responsabilidad a jugadores que durante el año hayan tenido menos, aunque en mi manera de plantear el juego la responsabilidad está muy repartida siempre. No dependemos de un jugador al cien por cien", agregó.

Al ser preguntado por Alen Omic, respondió que aún necesita, "honestamente", "un mes más" para adaptarse al equipo. "Por más buena fe que le esté poniendo, lo necesita. La mayoría de los jugadores que se incorporan al Unicaja y al estilo de juego que yo quiero requieren una adaptación larga", recalcó.

"Él viene de un sistema completamente distinto. En Anadolu Efes tenía una responsabilidad muy diluida y aquí queremos que sea un jugador que pueda jugar 20 minutos de media por no decir más. Los jugadores salen de sus equipos piensa que van a otro y van a jugar más pero no es así. Aquí ya tenemos un habito y unos roles muy establecidos. Él viene a incorporase y puede ayudarnos, pero para esta competición le llega temprano", sentenció.

DÍEZ: "SERÁ UN PARTIDO MUY COMPLICADO ANTE EL BARÇA"

Por otro lado, el alero Dani Díez señaló que han llegado a Vitoria "con muchas ganas e ilusión" y que tanto Unicaja como la ciudad de Málaga se merecen pasar de ronda. "Será un partido muy complicado ante el Barça, pero vamos a dar el cien por cien para ganar", remarcó.

"También habrá que depender de defender bien y de que ellos no estén bien, que no se encuentren cómodos como en este inicio de temporada que no ha sido muy bueno. Sin embargo, creo que ellos pueden solventar muchos problemas si hacen una buena Copa", argumentó.

Sobre la baja de Juan Carlos Navarro por una apendicitis, comentó que el conjunto azulgrana tiene una gran plantilla y que, aunque son conscientes de lo que puede influir el '11' del equipo catalán y todo lo que ha hecho durante su trayectoria, no pueden preocuparse tan solo de uno. "Tienen jugadores muy buenos", resaltó.

Finalmente, destacó que su equipo tiene un "juego exterior muy bueno" con gente que anota mucho, pero que no sabría decir un punto en concreto en el que sean mejores que los de Georgios Bartzokas. "Tiene muchísima calidad, pero si peleamos como ante el Real Madrid y como en las últimas semanas ojalá podamos ganar", sentenció.