Juan Carlos Sánchez: "Que esté Pablo Laso en su séptima temporada es muy bueno para el Real Madrid"

El director de la sección de baloncesto del Real Madrid, Juan Carlos Sánchez Lázaro, valoró positivamente las siete temporadas del técnico Pablo Laso al frente del equipo, asegurando que le resulta "difícil" encontrar a otro entrenador que pueda igualar "tanto éxito y tanta permanencia" como el de Vitoria, y celebró el fichaje de Walter Tavares, "un jugador muy valioso en el mercado europeo".

También habló del fichaje "de altura y bueno" de Walter Tavares. "Al principio se busca ver a un jugador que funcione en una posición determinada y ves la variedad que hay en el mercado. En este caso no hemos visto mucha variedad porque queda muy poco en el mercado y además con grandes limitaciones por nuestra parte porque no podía ser extracomunitario y no podía haber jugado Euroliga porque si no, no lo podía hacer con nosotros", explicó.