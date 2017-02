Laso: "Baskonia tiene la mejor plantilla de los últimos años"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha asegurado que Baskonia tiene la "mejor" plantilla de los últimos años y es un equipo "muy completo", al que para ganarle este sábado en semifinales de la Copa del Rey tendrán que hacer "muchas cosas bien", y apuntó que sería "absurdo" que la jugada de Sergio Llull ante MoraBanc Andorra, en la que pisa la línea de campo atrás pero no es pitado, influyera en el partido.

"Baskonia tiene un equipazo. En la posición de base con Larkin, más Laprovittola y Rafa están muy solventes. Tienen anotadores por fuera con Beaubois, Budinger, Hanga por supuesto y mucha rotación interior muy física y grande. Como 'roster' es el mejor que ha tenido el Baskonia en muchos años", declaró este viernes ante los medios de comunicación.

Sin embargo, el preparador vasco no quiso destacar a ningún jugador rival, porque sería dejarse "algo". "Si es verdad que Larkin tiene mucha incidencia en el juego, la capacidad de Diop defensiva, sus pívots son capaces de jugar dentro y fuera, el atleticismo de Hanga... Es un equipo muy completo y si queremos ganar vamos a tener que hacer muchas cosas bien", recalcó.

El partido de semifinales de este sábado será el cuarto partido esta temporada entre ambos equipos (entre Liga Endesa, Euroliga y Copa), pero Laso considera que "siempre" hay capacidad de sorprenderse los unos a los otros. "Si jugamos hoy contra ellos y mañana siempre hay algo que puede sorprender aunque somos equipos que nos conocemos bien y a los jugadores también", destacó.

Además, Laso no quiso desvelar si Jeffery Taylor defenderá a Shane Larkin como lo hizo en el último partido de Euroliga, cuando el Madrid se llevó la victoria del Buesa Arena. "Taylor es un jugador muy importante para nosotros. Nos aporta mucho. Tiene mucha energía y es muy atlético, pero no sé si lo defenderá", confesó.

Respecto a la jugada de Sergio Llull, en la cual el escolta merengue pisa la línea de medio del campo pero no es pitada, Laso comentó que "sería absurdo que influyera" en el arbitraje contra Baskonia. "Seguro que Joan -Peñarroya- tiene otras jugadas para quejarse, yo tengo otras, seguro que Sito tiene otras del Tenerife y el Tenerife otras. No se habla del triple que metió Carroll o de por qué no hicieron falta ellos. Si vas para atrás vas viendo cosas de cada partido, pero ya está acabado", zanjó.

El entrenador vitoriano admitió el campo atrás del balear. "La he visto y es campo atrás. Si lo visteis todos yo no lo voy a ver diferente. También es verdad que no la protesta nadie. El baloncesto tiene unas líneas y si ayuda a los árbitros sería lo mejor -cambiar la línea del medio del campo que no se ve con la publicidad-", indicó.

"Hay muchas reglas en el baloncesto con las que los árbitros pueden sentirse incluso agredidos. Todo lo que ayude a que se tomen las decisiones correctas viene bien. El baloncesto tiene un desarrollo del juego que puedes hablar de 75% jugadas en un partido y todas son confusas, esa es la dificultad y lo bonito de este deporte", añadió.

Por otra parte, afirmó que el equipo blanco está "bastante" acostumbrado a este tipo de calendario, de partidos tan seguidos y de viajes. "Llegamos al hotel casi a la una de la mañana y fue un partido de mucha intensidad y de 45 minutos. En líneas generales estamos bien, por lo que me han dicho los médicos, con sobrecargas, pero bien para empezar a preparar el partido de mañana", matizó.

"Lo de ayer fue una final, como todos los partidos de Copa. Es verdad que cada partido es diferente. Sabíamos que Andorra era un partido complicado y lo que tenemos claro es que para ganar la Copa tenemos que jugar muy bien los tres días, esa es la mayor lectura y ayer fue un ejemplo", comentó.

Así, indicó que el equipo comenzó mal ofensivamente el partido, igual que en Málaga, aunque defensivamente entró "bien". "Fallamos canastas muy fáciles. En Málaga estuvimos más o menos sólidos, veníamos de otros buenos inicios. Al final, los partidos duran 40 minutos y hay veces que tu momento malo viene al principio, otros en medio y otros días juegas brillante los 40 minutos. Cada partido es diferente, cada rival es diferente y si ayer fuimos capaces de sacar el partido es porque fuimos capaces de sacar los 40 minutos adelante ante un gran rival", explicó.

El técnico destacó el papel de Andrés Nocioni porque "siempre" juega con el corazón y ayer su aportación fue "muy importante". El 'Chapu' solo no gana a nadie y esto parece que lo digo en plan mal, pero él te puede ayudar a levantarte, como todos y cada uno. Es un jugador que se merece todo el respeto. Lo ha dado todo por el Real Madrid y estamos contentos con él", señaló. Aunque el "lujo" es tener una plantilla de jugadores de "mucha calidad" y "tan larga", añadió.

Por contra, rechazó la etiqueta de "favorito" porque parece que "pesa" para el equipo que la lleva. "El año pasado ninguno de los entrenadores dijo que el Real Madrid iba a ganar la Copa, solamente uno, y este año solo uno ha dicho que no íbamos a ganar la Copa y ayer ya se hubieran equivocado todos. La Copa es un torneo especial porque son finales desde el primer día. Sabes que juegas contra los mejores y que en un día malo te quedas fuera. Ayer fuimos capaces de estar hasta el último segundo y sacamos un partido que nos había puesto muy complicado", destacó.

Si los blancos ganan esta Copa, sería la cuarta seguida, pero Laso no piensa "tanto" en las otras tres anteriores, sino en esta. "Lo pasado está bien o mal, pero ya está. Hoy es un día nuevo, hace sol en Vitoria y ayer terminó el partido muy tarde y ya hay que pensar en hoy y en el partido de mañana", destacó.

El equipo blanco está entrenando en el Pabellón de Mendizorrotza de Vitoria, donde Laso debutó como jugador con 16 años. "Cuando me dijo el delegado que íbamos a entrenar aquí me hizo gracia, porque aquí he pasado muchas horas. Está muy cambiado, mejorado", confesó.

"Es un sitio muy agradable y los chicos decían "que sito más chulo". Tiene ese poso de baloncesto antiguo de hace muchos años, pero está restaurado. Sé que juega aquí el EBA y el equipo de Liga Femenina, y me alegro de que en una ciudad como Vitoria, que tiene tanta pasión por el baloncesto, se mantengan pabellones como este, que tienen mucha historia", indicó.