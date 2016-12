Laso: "El Efes es el equipo más físico y atlético de la Euroliga"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, recalcó que afrontarán este jueves en la Euroliga un "partido muy difícil" en Estambul frente al Anadolu Efes, "el equipo más físico y atlético" del torneo.

"Casi sin tiempo nos vamos para Estambul para un partido muy difícil contra un equipo muy físico y atlético, con jugadores que pueden jugar en varias posiciones, y con bases anotadores y creativos", señaló Laso en declaraciones a los medios recogidas por la web del club.

Para el vitoriano, el choque ante el conjunto turco "será de máxima dificultad". "Tenemos que jugar un buen baloncesto si queremos sacar algo positivo", demandó, evitando centrarse "en una cosa" de los de Velimir Perasovic.

De todos modos, recalcó que Thomas Heurtel y Jayson Granger "generan mucho juego" y que Derrick Brown también lo hace "desde la posición de '4', donde puede tirar o atacar con bote". "El resto son jugadores con capacidades altas. Es un equipo muy sólido y para mí es el más físico y atlético de la Euroliga", añadió.

"Somos dos equipos que jugamos a campo abierto, que no especulamos con las posesiones y que queremos tener un ritmo alto de partido. Luego, el acierto marca los puntos en el marcador, pero para que ese acierto y esa puntuación suban es muy importante mover el balón y conseguir buenos tiros. Será un partido atractivo en un campo complicado", subrayó el preparador madridista.

Laso también espera que mejoren respecto a la derrota ante el Real Betis Energía Plus. "Tú aprendes de cada partido, lo bueno y lo malo. No estamos contentos con el trabajo que hicimos, no sólo por la derrota sino porque tampoco jugamos bien", sentenció.