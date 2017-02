Laso: "Llull ve el aro como una piscina"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, reconoció su felicidad tras la victoria en casa ante el Darussafaka Dogus turco (101-83), después de un inicio "espectacular" de Sergio Llull, y dijo que su sensación es que el jugador balear "ve el aro como una piscina".

"Nuestra concentración y acierto en el primer cuarto han hecho que se abra el marcador. Luego hemos encontrado defensivamente y ofensivamente las soluciones a lo que ellos proponían. Hemos logrado el objetivo", dijo Laso antes de elogiar a Llull.

"El inicio de Sergio ha sido espectacular en cuanto a acierto. Nos ha dado ese empujón en el partido. Es una sensación de que ve el aro como una piscina. Cuando se encuentra así es espectacular. Ha condicionado la defensa de ellos y se han visto obligados a cambiar. Han crecido varios de nuestros jugadores, movido el balón y encontrar situaciones", espetó.

Preguntado por sus jugadores y por la posible resaca tras la Copa, el técnico vitoriano recordó que "el equipo es maduro", de ahí la responsabilidad de entender la importancia de empezar bien el partido. Lo hemos encarado bien. Era exigente, hemos rotado y hemos encontrado jugadores que han aportado muchas cosas al equipo. Estoy muy contento. Hemos conseguido rotar a gente haciendo todos un buen trabajo", dijo.

Por último, Laso fue preguntado por Rudy Fernández. "Tuvo la mala suerte de la lesión antes de la Copa, llegó justo. Es un jugador total, no es puramente un anotador o un defensor, hace muchas cosas bien y aporta en situaciones que no se ven en el campo. Claro que le gustaría tener más acierto, pero su trabajo no lo valoro solo por eso, sino por las ayudas al equipo. Espero lo mejor de él porque es un jugador con una calidad magnífica", concluyó.