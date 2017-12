Laso: "Obradoiro es uno de los equipos que mejor juega en la Liga"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha asegurado que Moncho Fernández, técnico del Monbus Obradoiro, al que se enfrentan este domingo (18.30 horas) en el Fontes do Sar, "tiene claro" a lo que quiere jugar, y ha hablado del "estilo" que se ha generado en el cuadro gallego, "uno de los equipos que mejor juega en la Liga".

Por otra parte, el entrenador vasco ha analizado al que va a ser el rival de su equipo en esta jornada de la Liga Endesa. "Es una de las revelaciones de la competición. Desde el año que jugamos el 'play-off' contra ellos y, aunque han perdido jugadores importantes, se han ido reconstruyendo. Han empezado bien, no han tenido lesiones, están sólidos y dan una sensación muy buena de equipo, ganen o pierdan pero trabajando con seriedad como es Moncho Fernández. Ahora mismo es uno de los equipos que mejor juega en la Liga y en casa lo están demostrando más", indicó.

Rudy Fernández es la gran duda del equipo blanco. El jugador mallorquín ha tenido molestias en la espalda, y no se sabe si va a viajar a Galicia con el resto de sus compañeros. "Rudy no ha entrenado por una sobrecarga en la espalda y llevaremos 12 o 13 según si viaja o no, pero también pensando en que tenemos partido tanto el martes como el jueves. A la dificultad de un encuentro difícil se unen estos pequeños problemas que podemos tener y pensando en recuperar rápidamente para encarar los de la semana siguiente", declaró.