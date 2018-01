Laso: "No creo que estemos de dulce, estamos bien, sólidos"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha remarcado que "el elogio debilita" y que no le "gustaría que eso pasara", añadiendo que no cree que su equipo esté "de dulce" pese a la racha de 12 victorias seguidas, en la que también han "hecho cosas mal", y ha pedido prudencia porque "queda muchísima temporada".

"No creo que estemos de dulce, estamos bien, sólidos, algo que todos los entrenadores buscan, pero dentro de estas 12 victorias no hemos hecho todo bien. Hemos hecho cosas mal y tenemos que mejorar. Es enero y queda muchísima temporada, eso lo tenemos todos claro", apuntó Laso ante la prensa.

En este sentido, avisó de que "el elogio debilita". "Y no me gustaría que eso pasara. Estos resultados no son lo que más me importa, es importante la mejora del equipo y en eso hemos dado un paso adelante. Mañana es un partido nuevo y no valen nada las victorias anteriores", dijo de cara al duelo de Euroliga ante el Baskonia.