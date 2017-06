El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, no está "descontento" con el rendimiento de su plantilla tras los dos primeros partido del Playoff final de la Liga Endesa y señaló que jugar fuera de casa es "siempre duro", pero que se ven capaces de hacer "mejor baloncesto" en el tercer partido de este miércoles para batir a un Valencia Basket ante el que deben "leer mejor" su fuerte defensa y mejorar el arranque.

"No estoy descontento con el rendimiento de la plantilla. Sería bastante absurdo por mi parte estar descontento con cualquiera de mis jugadores que han sido campeones de la liga regular en liga y Euroliga, campeones de la Copa del Rey y han jugado la 'Final Four'. Siempre espero que jueguen mejor", indicó Laso ante los medios.

Respecto a la dureza de la defensa 'taronja', Laso la definió como "fuerte y agresiva", como la suya. "A este nivel sino tienes una defensa sólida no llegas a jugar la final, así que en ese sentido no estoy preocupado por esa sensación de dureza, porque entiendo que en una final hay que tenerla. Es importante saber leer mejor las situaciones para atacar esa defensa y no conceder situaciones que a ellos les dieron mucha ventaja en el partido", confesó.