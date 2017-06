El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, calificó de "muy trabajada" la victoria de su equipo (87-81) este viernes ante el Valencia Basket en el estreno del Playoff final de la Liga Endesa, donde no le pilló por "sorpresa" la gran actuación de su rival, quien demostró por qué está en la pelea por el título.

En la sala de prensa del Wizin Center, Laso reconoció que la final "no ha hecho más que empezar" y elogió a su rival. "Me esperaba al mejor Valencia Basket. Han demostrado que está aquí no por casualidad. Para mí no es una sorpresa, se lo ha ganado con su trabajo también del año pasado, este año los resultados le avalan", apuntó.