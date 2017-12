Laso: "Lo fácil sería irme a casa y tumbarme, pero no va con mi carácter"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha destacado que están viviendo "una situación especial y difícil" debido a la plaga de lesiones en su plantilla y que "lo fácil" sería rendirse, pero ha aclarado que eso no va con su "carácter" y que piensan seguir peleando, empezando por el Clásico de este jueves ante el FC Barcelona Lassa.

"Como entrenador del equipo estoy orgulloso del trabajo de mis jugadores. ¿Podemos jugar mejor a baloncesto? Seguro, siempre. El crecimiento, el carácter y el orgullo del equipo se están mostrando. Para mí esto es innegociable. Lo fácil sería irme a mi casa, tumbarme y decir: 'Bah, es que con todos estos lesionados no se puede'. No, eso no va ni con mi carácter, y tampoco va con el carácter del equipo", explicó Laso ante la prensa.