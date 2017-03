Laso: "Es importante ser primero, pero menos que lo conseguido"

El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, felicitó a su equipo por lograr el "importante" objetivo de asegurar el factor cancha de cara a los 'play-off' de la Euroliga, en un triunfo sobre el FC Barcelona en el que estuvieron siempre metidos en el partido.

"No te voy a mentir, no tiene tanto valor. Tiene el valor moral de ser campeón de la primera Euroliga de 16 equipos, todos contra todos, pero como no sé quien va a ser octavo, séptimo... Es importante ser primero pero menos importante que lo que hemos conseguido", dijo.

Laso aseguró que irán a ganar los tres partidos restantes de la fase regular, pero se mostró satisfecho con la trayectoria y el hecho de saberse entre los cuatro primeros. "Estoy contento con la trayectoria del equipo en Euroliga. Estamos clasificados y buscábamos la ventaja de campo. Nos quedan tres partidos y aspiro a ganarlos y seguir competitivos hasta el final", indicó.

"Nuestra puesta en escena ha sido muy buena. Hemos sido capaces de mover bien el balón, eso nos ha dado mucha tranquilidad en el juego ofensivo. Defensivamente contestamos cada cosa que ellos proponían. En el segundo cuarto hemos abierto ventaja de 14 puntos con el triple de Llull antes del descanso", añadió.

"El acierto de ellos en el tercer cuarto ha sido lo que peor hemos defendido pero lo hemos solucionado y al final hemos logrado una cómoda victoria que no era tan fácil. Hemos hecho un partido sólido, no brillante, pero con pocos errores. Hemos sido capaces de tener mucho control en nuestro juego", explicó.

Además, sin querer valorar la situación azulgrana, Laso habló del estado físico de Luka Doncic. "Llevamos más de 50 partidos oficiales, es una barbaridad. Es difícil no tener ningún problema físico pero eso se comienza a preparar en verano. En el caso de Doncic tenía un golpe en la rodilla pero no ha parado y al descanso nos ha dicho que tenía un tirón", finalizó.