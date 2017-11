Laso: "Para mejorar necesitas descansar y esta semana lo hemos hecho"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, reconoció que dentro de un calendario exigente necesitaban "un poco de aire" como el que han podido coger en esta semana porque para "mejorar necesitas descansar", sobre todo de cara a afrontar "un partido de altísimo nivel" en el OAKA ante un Panathinaikos al que lidera un "desequilibrante" Nick Calathes.

El vitoriano, que confirmó que pierde a Jeffery Taylor por "un problema muscular", celebró haber roto la racha con las victorias ante Unicaja y Real Betis Energía Plus. "Tengo la sensación de que en este momento de la temporada me preocupa más la sensación de crecimiento a que tengamos confianza solo por las victorias y no perderla por tener derrotas", admitió.