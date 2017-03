Laso: "Me preocupa más la falta de frescura que los resultados"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha llamado a sus jugadores a "levantar las orejas" después de tres derrotas consecutivas, agregando que más que los resultados le preocupa "la falta de frescura" que ha detectado en sus jugadores, antes de dos duelos exigentes ante Estrella Roja y FC Barcelona Lassa.

"Venimos de perder tres partidos en fila y eso nos hace tener que levantar las orejas, como siempre que pierdes. No me preocupa tanto el resultado como la sensación de falta de frescura, algo normal a lo largo de una temporada y que debemos aceptar independientemente de los resultados. Esta semana nos ha venido bien para recuperarnos físicamente y trabajar", explicó Laso ante la prensa.

Después de "un febrero intenso en el aspecto físico y mental", el entrenador madridista reconoció que su equipo "necesitaba esta estabilidad de estar en casa, de no viajar, de poder entrenar seguido dos o tres días".

"En ese sentido, estoy contento con la semana de trabajo del equipo, sabiendo que tenemos un fin de semana muy exigente, con un partido de Euroliga donde nos jugamos muchas cosas y después con el Clásico", dijo, aclarando que aún no se ha puesto a analizar el encuentro contra el Barça.

Una vez asegurado el billete para el 'play-off' europeo, Laso reconoció que todavía no ha "echado cuentas para acabar entre los cuatro primeros", posiciones que aseguran ventaja de campo. "Creo que ganando tres o cuatro partidos lo conseguimos, pero sigo pensando en el partido de mañana y no más adelante", subrayó.

De cara al duelo de este viernes contra el Estrella Roja, al que ve como "un conjunto temible que está compitiendo a un gran nivel en la Euroliga", el técnico vasco confirmó que volverá a ser baja Andrés Nocioni.

"Se probó a principio de semana, pero no está para entrenar. Le molesta el pie y no queremos forzar una situación para convertirla en más grave. Hoy no se ha entrenado Hunter con un problema de espalda, pero espero que esté bien para mañana, y Doncic anda con un golpe y ha entrenado a menor ritmo que el resto, pero mañana espero tener a todos menos a 'Chapu'", desgranó.