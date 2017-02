Laso: "Hay trabajo por delante"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, quiso tener los pies en el suelo y pensar que "hay trabajo por delante" después de superar la segunda prórroga, ante el Baskonia este sábado, en la Copa del Rey para alcanzar la final, donde confía en que no pase factura el esfuerzo físico.

"El otro día dije que el mejor partido que había visto la temporada pasada fue el Baskonia-Real Madrid de A Coruña, pero este ha tenido el mismo nivel. Hemos estado muy sólidos, jugando con corazón y cabeza, moviendo el balón", indicó, tras otro intenso duelo en el Fernando Buesa Arena.

"En el segundo cuarto hemos tomado ventaja, pero Baskonia ha dado la vuelta con canastotes, con un acierto brutal que nos ha puesto el partido muy difícil. Pero hemos sabido mantener la concentración, mejorando la defensa, y hemos llegado a la prórroga con una energía importante", añadió, antes de medirse por el título con FC Barcelona Lassa o Valencia Basket.

Laso prefirió no celebrar aún nada. "El que me conoce sabe que soy una persona que cuando pierde no se hunde. Cuando pasan cosas, mañana sale el sol. Pero cuando gano tampoco me vengo muy arriba, lo disfruto hasta que empezamos a pensar en mañana. Estamos todos muy contentos, pero sabemos que siempre hay trabajo por delante", indicó.

Además, Laso volvió a referirse a la necesidad de contar con todo su equipo en buen estado de forma y acierto, aunque fue preguntado por Nocioni y Luka Doncic. "En mi equipo necesito a todos y el gran valor de nuestro equipo es que todos están preparados para salir al campo y trabajar para ganar. No se puede dudar del Chapu, defensivamente ha estado espléndido", afirmó. "Siempre me preguntáis por Luka, normal, pero creo que sus aptitudes las veis todos. A mí no me sorprende porque lo veo todos los días", añadió.

"El subidón de una final, después de dos partidos tan igualados puede ser positivo, pero nos ha llevado a 45 minutos en cada partido y ese esfuerzo puede pasarnos factura. Pero el que quiere ganar sabe que puede ser así. Mañana será un partido diferente, contra otro rival, y lo que me preocupa es que tengamos clara la situación física y lo que nos jugamos en esa final", finalizó.