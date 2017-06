El presidente del Consejo Superior del Deporte (CSD), José Ramón Lete, señaló que tantos los ascensos como los descensos a la ACB están "garantizados" para esta temporada y apuntó que están en un momento "delicado", pero también ante "una gran oportunidad de darle sostenibilidad al baloncesto", aunque todos deben "ceder un poquito".

El dirigente señaló que los ascensos y los descensos se han garantizado "siempre", pero que se requiere de un "convenio" entre la ACB y la Federación. "En caso de que no se pongan de acuerdo es cuando actúa el CSD, pero la materialización no se ha producido a veces por razones diferentes que no eran las económicas", explicó.